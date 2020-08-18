Бейрут, , 21:29 — REGNUM Вердикт Международного трибунала по Ливану при ООН по делу об убийстве 14 февраля 2005 г. экс-премьер-министра страны Рафика Харири нужно признать, сообщил 18 августа ливанский президент Мишель Авн в интервью Corriere Della Sera.

Авн «Невзирая на отсроченное правосудие и на то, насколько оно может быть справедливым, необходимо признать вердикт, который вынесет Международный трибунал по Ливану».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение Спецтрибунала по Ливану об убийстве Харири сегодня, 18 августа, было обнародовано судьёй Джанет Носворси.

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