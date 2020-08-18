Варшава, , 21:27 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял отставку министра здравоохранения Лукаша Шумовского, 18 августа сообщает агентство Reuters.

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Через несколько часов после заявления Шумовского об отставке Моравецкий объявил, что новый глава минздрава Польши будет назначен до конца текущей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, Шумовский объявил об отставке на пресс-конференции 18 августа, днем ранее ушел в отставку его заместитель Януш Цешинский.

Шумовский и Цешинский подозреваются в злоупотреблениях, связанных с закупками медицинских масок и аппаратов ИВЛ.

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