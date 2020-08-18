Минск, , 21:25 — REGNUM «Просьба ко всем забастовочным комитетам, единым забастовочным советам городов и районов связываться с Ольгой Ковальковой для координации деятельности и дальнейших шагов по обеспечению процесса передачи власти», — сказано в опубликованном 18 августа обращении представительницы белорусской прозападной оппозиции Ольги Ковальковой.

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Ковалькова опубликовала на своей странице в сети Facebook «Обращение к жителям городов Белоруссии, коллективам предприятий, организаций и учреждений». Себя она позиционирует как доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. До отъезда в Литву Тихановская успела призвать жителей Белоруссии прекратить массовые выступления и оставила Ковалькову на хозяйстве своего «объединённого штаба».

В своём обращении Ковалькова заявила: «Ближайшие дни очень важны, чтобы не потерять нашу победу. Александр Лукашенко срочно должен уйти, чтобы мы могли восстановить работу предприятий и бизнеса. Каждый час, день, неделя сохранения власти в руках бывшего президента наносит огромный ущерб предприятиям и благосостоянию людей. Сейчас нам нужно сделать все, чтобы он не уничтожил экономику страны».

С этой целью Ковалькова, говоря о себе в множественном числе, попросила всех жителей белорусских городов «срочно» создать забастовочные комитеты на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также скоординировать деятельность стачкомов в рамках единого забастовочного совета города. Она также дала совет по формированию состава единого забастовочного горсовета.

«Во время мирных акций на центральных площадях городов требуйте от руководства местной администрации, исполкомов заявления о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко. При проведении собраний и иных мероприятий пресекайте попытки провокаций и силового противостояния с властями, — сказано в обращении. — Заявление местных администраций и исполкомов о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко должно быть размещено на официальных сайтах этих органов и в официальных изданиях местных властей, а также направлено в президентскую администрацию. В случае если в течении суток главы местных администраций и исполкомов не примут такое заявление, срочно требуйте отставки глав администраций и исполкомов».

Ковалькова не исключает отставки глав администраций и исполкомов, предписывая в таком случае «требовать от коллегиального собрания администраций и исполкомов принятие официального заявления о непризнании официальных результатов голосования с требованием об отставке Александра Лукашенко».

«Срочно обратитесь к главам местных Cоветов с требованием о созыве внеочередных (в течение двух дней) сессий местного (городского, районного и областного) Совета депутатов с повесткой дня об отставке Александра Лукашенко», — сказано в обращении Ковальковой.

Напомним, ранее гражданка Белоруссии Ольга Ковалькова была замечена с невразумительными и русофобскими речами во время уличных выступлений. Так, в декабре 2019 года она заявляла, что от России якобы исходит угроза для Белоруссии. Свою позицию она аргументировала тем, что Абхазия якобы оккупирована Россией, и у Владимира Путина есть некие известные ей тайные планы в отношении Белоруссии.

Также напомним, 18 августа проведёт своё первое заседание Координационный совет для обеспечения трансфера власти в Белоруссии. О его создании 14 августа заявила Светлана Тихановская, предложившая себя в роли «национального лидера». Затем, 17 августа её доверенное лицо Ольга Ковалькова опубликовала список из 35 членов этого совета — сплошь прозападных деятелей, преимущественно русофобов.

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