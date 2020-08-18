Донецк, , 21:11 — REGNUM Обстрел двух населённых пунктов осуществила украинская армия 18 августа, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Так, в 18:40 мск было обстреляно село Коминтерново из стрелкового оружия, а в 19:20 мск — посёлок Доломитное, по которому стреляли из АГС.

Кроме того, на юге Донбасса в окрестностях Водяного и Гнутово были замечены беспилотники ВСУ. Также СЦКК зафиксировал два взрыва на позициях ВСУ рядом с населёнными пунктами Новгородское и Талаковка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР накануне, 17 августа, зафиксировали двигавшийся из Талаковки к Коминтерново дрон ВСУ.

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