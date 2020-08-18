Варшава, , 21:04 — REGNUM Польша организует на своей границе возможность быстрого перехода для всех белорусов, желающих покинуть страну, заявил 18 августа заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

«Мы попросили наших консулов выдавать как можно больше виз в случае какой-либо угрозы», — сказал Пшидач.

При этом замглавы МИД Польши отметил, что уже поступают просьбы пропустить через границу без полного набора необходимых документов.

По его словам, уже есть примеры пропуска таких людей через границу.

Напомним, ранее другой замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский призвал Евросоюз отреагировать на ситуацию в Белоруссии не только санкциями, но и альтернативой сближению с Россией.