Москва, , 21:01 — REGNUM Более 50% участников опроса, который провели приемные «Единой России» в регионах, не устраивает высокая стоимость отдыха на российских курортах. Поводом для размышлений могут стать результаты опроса в части недостатков внутреннего туризма, среди которых, в том числе, низкий уровень сервиса и высокая стоимость транспортных расходов на внутренний туризм.

Председатель комиссии Президиума Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова рассказала журналистам, что почти пять тысяч респондентов ответили на вопросы о местах отдыха в прошлом году, перспективах отдыха в этом, проблемах при возврате авиабилетов и туров, а также основных недостатках российских курортов.

«Результаты опроса показали, что в прошлом году люди выбирали отдых за границей чаще, чем внутри страны — 23% против 17%. Частичное снятие ограничений, но при этом позднее открытие границ из-за пандемии, определило выбор респондентов в этом году — более трети опрошенных планируют отдохнуть или уже отдыхают на Черноморском побережье и в целом по России», — уточнила она.

По словам Жанны Одинцовой, выросло и количество людей, которые проведут свой отпуск на даче. «Люди меняют море на дачу: 14% респондентов планируют свой отпуск в этом году на даче, в то время как в 2019 году только 7% опрошенных отдыхали на загородных участках», — отметила председатель Комиссии.

Вместе с тем воспользоваться компенсацией в 15 тысяч рублей и купить путевку готовы почти 40% участников опроса.

Как подчеркнула Жанна Одинцова, результаты опроса в части недостатков внутреннего туризма должны стать основанием для дальнейшей работы — в том числе и законодательной. «Нужно дорабатывать действующее законодательство и совершенствовать как предлагаемые туристические услуги, так и их качество», — говорит председатель Комиссии.

Важной проблемой она назвала и недостаточно высокую осведомленность участников опроса о предстоящих изменениях в туристическом законодательстве.

«Порядка 40% респондентов знают, что предстоит большая законодательная работа. А это значит, что нужно провести более широкое информирование, чтобы впоследствии в поправках было учтено мнение всех сторон», — заключила Жанна Одинцова.

Напомним, Центральная общественная приемная Председателя партии проводит ежемесячные социологические опросы. В частности, предыдущие были посвящены нарушениям трудовых прав людей в период пандемии и новым условиям работы «на удаленке». В них приняли участие 19,6 тысяч и 7210 человек из 83 регионов соответственно.