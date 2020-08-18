Москва, 18 августа 2020, 21:01 — REGNUM Более 50% участников опроса, который провели приемные «Единой России» в регионах, не устраивает высокая стоимость отдыха на российских курортах. Поводом для размышлений могут стать результаты опроса в части недостатков внутреннего туризма, среди которых, в том числе, низкий уровень сервиса и высокая стоимость транспортных расходов на внутренний туризм.
Председатель комиссии Президиума Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова рассказала журналистам, что почти пять тысяч респондентов ответили на вопросы о местах отдыха в прошлом году, перспективах отдыха в этом, проблемах при возврате авиабилетов и туров, а также основных недостатках российских курортов.
По словам Жанны Одинцовой, выросло и количество людей, которые проведут свой отпуск на даче. «Люди меняют море на дачу: 14% респондентов планируют свой отпуск в этом году на даче, в то время как в 2019 году только 7% опрошенных отдыхали на загородных участках», — отметила председатель Комиссии.
Вместе с тем воспользоваться компенсацией в 15 тысяч рублей и купить путевку готовы почти 40% участников опроса.
Как подчеркнула Жанна Одинцова, результаты опроса в части недостатков внутреннего туризма должны стать основанием для дальнейшей работы — в том числе и законодательной. «Нужно дорабатывать действующее законодательство и совершенствовать как предлагаемые туристические услуги, так и их качество», — говорит председатель Комиссии.
Важной проблемой она назвала и недостаточно высокую осведомленность участников опроса о предстоящих изменениях в туристическом законодательстве.
Напомним, Центральная общественная приемная Председателя партии проводит ежемесячные социологические опросы. В частности, предыдущие были посвящены нарушениям трудовых прав людей в период пандемии и новым условиям работы «на удаленке». В них приняли участие 19,6 тысяч и 7210 человек из 83 регионов соответственно.