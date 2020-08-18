Минск, , 20:46 — REGNUM Оппозиционный координационный совет в Белоруссии ответил на обвинения со стороны президента республики Александра Лукашенко о том, что оппозиция готовит захват власти. Соответствующее заявление сделала сегодня, 18 августа, Ольга Ковалькова — Оппозиционный координационный совет в Белоруссии.

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Напомним, Лукашенко обвинил координационный совет белорусской оппозиции в намерении захватить власть и пообещал жесткую реакцию в рамках конституции.

Ковалькова заявила, что оппозиционный координационный совет в Белоруссии не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путем.

«Координационный совет действует на основании основополагающих принципов Конституции Республики Беларусь, он не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путем, не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок», — сказала она.