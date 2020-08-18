Москва, , 20:50 — REGNUM В РФ не забыли об антироссийских заявлениях, которые были сделаны белорусским руководством в преддверии выборов президента страны. Об этом 18 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Участник ток-шоу обратил внимание на то, что сейчас власти республики стали положительно высказываться о России. Однако сделано это было лишь в период кризиса.

«Хорошо, что наши белорусские коллеги говорят сегодня совсем другие вещи, чем 10−15 дней назад. Это приятному нашему слуху, но мы ждем не слов, а дел», — подчеркнул Коротченко.

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