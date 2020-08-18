Москва, , 20:38 — REGNUM Россия не только может, но и должна нормализовать ситуацию в Белоруссии. Об этом 18 августа заявил кинорежиссёр Карен Шахназаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, никто среди оппозиционеров не вправе требовать назначения удобного для него президента. Однако провести новые выборы в Белоруссии следует, причём именно Россия должна взять на себя организацию этого процесса.

«В случае, если Россия предлагает выборы, она становится в глазах белорусского народа спасителем ситуации. Она спасает и Лукашенко, который сможет участвовать в выборах и с его харизмой, если он поменяет повестку на пророссийскую, даже сможет и выиграть. Но сейчас процессы настолько стихийны, что народу надо дать что-то, на что он согласится. Думаю, с выборами все согласятся», — заявил Шахназаров.

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