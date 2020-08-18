Мадрид, , 20:19 — REGNUM Манифест в поддержку отрёкшегося от испанского престола Хуана Карлоса I подписали свыше 70 влиятельных лиц Испании, пишет 18 августа La Vanguardia.

Под документом в защиту Хуана Карлоса I, обвиняемого в коррупции, поставили подписи бывшие министры регионов, бывшие федеральные министры, прочие высокопоставленные лица.

Манифест в защиту Хуана Карлоса I предлагает определять виновность монарха в суде. Должен быть соблюдён принцип презумпции невиновности.

Авторы документа призвали помнить о заслугах Хуана Карлоса I перед народом и перед демократией.

Напомним, Хуан Карлос I, отрёкшийся от престола в 2014 г., эмигрировал на фоне коррупционного скандала. По данным Мадрида, он находится в ОАЭ.

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