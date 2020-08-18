Минск, , 20:05 — REGNUM В координационном совете белорусской оппозиции считают, что Россия и Европейский союз должны выступить посредниками в переговорах между властями и протестующими в Белоруссии. Об этом заявил на пресс-конференции 18 августа член совета, экс-директор театра Ивана Купалы Павел Латушко.

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"Здесь необходима роль наших соседей — России и Европейского союза. Мы заинтересованы в том, чтобы свой совет, медиацию между обществом и властью высказали эти уважаемые партнёры», — сказал он.

Напомним, ранее член координационного совета Мария Колесникова заявила, что у белорусской оппозиции «не стоит на повестке» вопрос о выходе страны из союзных структур с Россией.

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