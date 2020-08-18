Москва, , 20:38 — REGNUM России следует вмешаться в протесты в Белоруссии. Об этом 18 августа заявил кинорежиссёр Карен Шахназаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его мнению, Россия должна организовать проведение в республике независимых и честных выборов.

«Если не можешь подавить восстание, надо его возглавить. Надо инициировать свободные выборы в Белоруссии. Если они сковырнут Лукашенко и президентом останется Тихановская, за то время, что она будет во власти туда приедет половина Варшавы и половина Литвы», — заявил Шахназаров.