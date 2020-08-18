Минск, , 19:50 — REGNUM В Белоруссии под арестом остаются 44 участника массовых акций протеста. Об этом 18 августа сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своём Telegram-канале.

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"В настоящее время в местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — сообщила она.

В том числе, по словам пресс-секретаря, в Центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома «находятся шесть граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия».

Чемоданова добавила, что списки с именами всех этих граждан размещены на информационных стендах или у входов в учреждения, где они содержатся.

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