Бамако, , 19:46 — REGNUM К диалогу призвал организаторов военного мятежа в Бамако премьер-министр Мали Бубу Сиссе в своём заявлении, обнародованном 18 августа.

Обращаясь к мятежникам, Сиссе отметил, что понимает то разочарование, которое вызвало протесты. У этого разочарования есть причины, но их нужно обсуждать, а не стрелять, сказал чиновник.

Сиссе «Правительство призывает к разуму и патриотизму и требует, чтобы оружие не использовалось».

Глава правительства призвал мятежников уладить недоразумения путём диалога с властями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в военном лагере Кати — одной из малийских коммун — 18 августа вспыхнул мятеж: военные похитили председателя Ассамблеи Мали Мусу Тимбине, министра финансов страны Абдулайе Даффе и ещё нескольких офицеров и министров.

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