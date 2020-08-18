Бамако, 18 августа 2020, 19:46 — REGNUM К диалогу призвал организаторов военного мятежа в Бамако премьер-министр Мали Бубу Сиссе в своём заявлении, обнародованном 18 августа.
Обращаясь к мятежникам, Сиссе отметил, что понимает то разочарование, которое вызвало протесты. У этого разочарования есть причины, но их нужно обсуждать, а не стрелять, сказал чиновник.
Глава правительства призвал мятежников уладить недоразумения путём диалога с властями.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в военном лагере Кати — одной из малийских коммун — 18 августа вспыхнул мятеж: военные похитили председателя Ассамблеи Мали Мусу Тимбине, министра финансов страны Абдулайе Даффе и ещё нескольких офицеров и министров.
Читайте ранее в этом сюжете: Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны