Москва, , 20:18 — REGNUM Лукашенко, не смотря на массовые протесты, оставляет себе возможность для политического лавирования. Об этом 18 августа заявил кинорежиссёр Карен Шахназаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По мнению деятеля культуры, белорусский лидер действует так, чтобы у него всегда была возможность наладить контакты с Западом после подавления протестов. Причём это удаётся ему настолько хорошо, что ему «надо поставить памятник».

«Даже в этой ситуации он не говорит о пророссийском векторе Белоруссии. Он оставляет дверь открытой на тот случай, если он выкрутится из этой ситуации. Не факт, что он сам первый не пойдет на запад», — сказал Шахназаров.

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