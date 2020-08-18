Рим, , 19:31 — REGNUM Лидеры трех ведущих оппозиционных правоцентристских партий Италии Маттео Сальвини, Джорджа Мелони и Сильвио Берлускони во вторник, 18 августа, подписали соглашение, согласно которому никто из них не будет заключать коалиционных договоренностей с левыми — так в Италии называют прежде всего либеральную Демократическую партию.

Сформировавшие (без проведения выборов) нынешнюю коалицию либералы и популисты из «Движения 5 звезд» непрерывно спорят по всем вопросам, на этом фоне общее заявление правых станет «ясным сигналом» для избирателей, заявила лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

По данным социологов, совокупный рейтинг правоцентристов («Лиги», «Братьев Италии» и партии «Вперед, Италия») составляет около 45−50%, что на 7−10% выше совокупного рейтинга партий коалиции (либералов, популистов и партии Маттео Ренци). Очередные национальные выборы должны пройти в марте 2023 года, однако есть вероятность, что из-за споров между участниками правящей коалиции они будут проведены досрочно.

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