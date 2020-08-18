Турин, Италия, , 19:23 — REGNUM Губернатор итальянской провинции Пьемонт (Турин) Альберто Чирио во вторник, 18 августа, подверг резкой критике действия правительства страны, по решению которого в Пьемонт была направлена еще одна группа мигрантов с острова Лампедуза.

Ранее были достигнуты договоренности, что новых пересылок больше не будет, властям регионов не нравится, когда правительство «обводит их вокруг пальца», и не нравится узнавать такого рода новости из СМИ, отметил он.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.