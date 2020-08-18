Хартум, , 19:11 — REGNUM О планах Судана заключить мирное соглашение с Израилем сообщает 18 августа Sky News Arabia.

С таким заявлением выступил Хейдар Бадави Садек — официальный представитель МИД Судана. Суданский дипломат пояснил, что Хартум «ожидает мирного договора с Израилем, в основу которого должны быть положены паритет и уважение взаимных интересов».

При этом, подчёркивают в суданском внешнеполитическом ведомстве, не должны страдать «традиционные ценности» ни Судана, ни Израиля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, договор о полной нормализации отношений Израиль 13 августа заключил с ОАЭ. Ряд стран высказался по поводу договорённости израильтян с ещё одной из арабских стран (помимо Иордании и Египта).

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