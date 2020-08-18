Вена, , 18:58 — REGNUM Разведывательная информация о Китае была передана России со стороны США на переговорах о контроле над ядерным оружием, сообщил 18 августа журналистам Маршалл Биллингсли, американский спецпосланник.

Обсуждая тему необходимости, как считают в Пентагоне, включить Китай в соглашение о контроле над ядерными вооружениями, представитель Госдепа пояснил, что Китай, по данным США, скрывает настоящие сведения об имеющемся у него ядерном оружии.

Он отметил, что китайцы уверяют, будто у них «всего несколько сотен единиц ядерного оружия».

Биллингсли пояснил, что американская сторона снова поделилась с Россией данными по вооружениям Китая, согласно которым китайская сторона только за минувший год запустила свыше двух сотен баллистических ракет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американцы аргументируют необходимость замены Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на новый в том числе тем, что в него якобы нужно включить и Китай.

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