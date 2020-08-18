Стокгольм, , 19:07 — REGNUM В настоящее время в Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по стабилизации в Мали (МИНУСМА) участвуют порядка 150 военных от Швеции. Вооруженные силы Швеции заявляют, что их контингент не пострадал в результате попытки мятежа, организованного вооруженными силами Мали на одной из военных баз. Об этом 18 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

На военной базе в Кати, расположенной примерно в 15 км от столицы Бамако произошла перестрелка. Посольство Норвегии в Бамако предупредило своих граждан, пребывающих в данный момент в Мали, о возможном военном перевороте и призвало людей оставаться дома.

«У нас есть информация о мятеже, который происходит недалеко от Бамако, в полутора милях к юго-западу от Бамако, в месте под названием Кати», — заявила пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции Тереза Фагерстедт.

«Как это повлияет на присутствие Швеции?», — задали вопрос журналисты.

«Это никак не повлияло. На шведские вооруженные формирования эти события не повлияли. Большинство из них находится в Гао, который расположен достаточно далеко от места мятежа», — ответила Фагенрстедт.