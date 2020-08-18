Москва, , 18:55 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и глава Пентагона Марк Эспер провели телефонный разговор, сообщает 18 августа пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В ходе переговоров обсуждались «укрепление мер доверия» для предотвращения военных инцидентов, а также произошел обмен мнениями об обстановке «в различных регионах мира».

Стоит отметить, что телефонные переговоры глав военных ведомств России и США проходили на фоне обострения ситуации в Белоруссии и российско-американских переговоров в Вене по вопросам продления договора о стратегических наступательных вооружениях.

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