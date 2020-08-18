18 августа 2020 | Время чтения 3 мин

Сто лет назад греки уже воевали с турками. В 1923 году все закончилось выселением практически всех греков с турецких территорий. Многотысячелетняя история греческого присутствия в Малой Азии подошла к концу.

Андрей Ганжа, , 18:53 — REGNUM Кризис в этом регионе развивается удивительно быстро. Прошло всего десять дней с начала его активной фазы, стимулированной решением Турции отправить исследовательское судно OrucReis для проведения сейсмических исследований вблизи греческого острова Кателлоризо. Турки называют его Мегици, поскольку остров расположен менее чем в двух милях от побережья Турции.

Греческая пехота. Греко-турецкая война 1919—1922

А в прессе уже появляются такие формулировки:

Ободренные тем фактом, что ВМС и ВВС Греции не приняли эффективных мер по изгнанию турецкого исследовательского судна OruçReis, которое сопровождается небольшой армадой турецких военных кораблей, из исключительной экономической зоны Греции (ИЭЗ), турки отмечают это как «победу» их вооруженных сил.

Есть только один способ избавиться от воинственного врага, не признающего международного права и не реагирующего на разум.

Война!

Турки реагируют тоже с убежденностью стороны, готовой к драке: «Мы не отступим под давлением языка санкций и угроз». И это уже не воинствующий пыл прессы, а совершенно официальная позиция турецкого президента. Дополненная заявлением, что турецкое исследовательское судно продолжит разведку энергоресурсов до 23 августа.

Евросоюз реагирует очень осторожно, но с явным «греческим акцентом». На пятничном видеосаммите министры иностранных дел ЕС подтвердили, «полную солидарность ЕС с Грецией и Кипром» и отметили, что серьезное ухудшение отношений с Турцией имеет далеко идущие стратегические последствия для всего ЕС, далеко за пределами Восточного Средиземноморья. Более широкое обсуждение отношений с Турцией министры назначили на конец августа на Гюмнихской встрече.

Какой конец августа? Какой Гюмних? В игру уже включилась авиация. Греки каждый день с базы в SoudaBay (Крит) как минимум дважды поднимают в воздух Embraer R-99, самолет дальнего радиолокационного наблюдения. Турки не отстают, и в воздухе уже засекли Boeing E-7T ВВС Турции с системой АВАКС, семь часов нарезавший круги над Анталией. Не истребители-штурмовики, слава Богу, но стороны явно «присматриваются» вооруженным глазом.

Embraer R-99 ВВС Греции (сс) Alan Wilson

Европа осторожничает, зато «рвет когти» Франция. Эммануэль Макрон явно воодушевлен успехом своей ливанской поездки (массовые митинги в Бейруте, отставка ливанского кабинета министров и взрыв франкофильских настроений в стране) и продолжает усиливать французское присутствие в Леванте.

12 августа Макрон объявил после телефонного разговора с премьер-министром Греции Мицотакисом, что он решил «временно усилить французское военное присутствие в восточном Средиземноморье в ближайшие дни в сотрудничестве с европейскими партнерами, включая Грецию». На следующий день Франция отправила в регион два истребителя Rafale и военно-морской фрегат «Лафайет», в дополнение к уже находящемуся там с 9 августа вертолетоносцу «Тоннер». В конце недели между Критом и Кипром (в районе нахождения турецкого исследовательского судна, в том числе) были организованы морские учения между французскими и греческими морскими силами.

Участие в маневрах с греческой стороны приняли четыре фрегата: «Spetsai» (F453), «Aegean» (F461), «Lemnos» (F451) и «Koundouriotis» (F462). «Рафали» дважды пролетали над турецкими судами, но особенно отличился «Лемнос». По сообщениям греческих СМИ и минобороны Греции, этот фрегат водоизмещением 3500 тонн, столкнулся с турецким фрегатом «KemalReis» (3200 тонн), сопровождающим то самое исследовательское судно «OrucReis». В результате несколько греческих моряков получили травмы, а турецкий корабль пришел в «нерабочее» состояние.

Греческий фрегат «Lemnos» (F451) (сс) seligmanwaite

Анкара опровергает этот инцидент, но это даже неважно. Важно, что в медиа появилась информация об инциденте, который при иных обстоятельствах вполне мог бы стать сasus belli, поводом для войны. И новые казусы, без сомнения, еще последуют. Потому что Турция не собирается прекращать поиски богатств дна Левантийского моря. Вот и 15 августа Анкара заявила, что ее буровое судно ЯВУЗ будет проводить буровые работы к юго-западу от греческого побережья Кипра с 18 августа по 15 сентября. Что бы там ни говорила Греция или Франция.

Сто лет назад греки уже воевали с турками. В 1923 году все закончилось выселением практически всех греков с турецких территорий. Многотысячелетняя история греческого присутствия в Малой Азии подошла к концу.