Прокопьевск, Кемеровская область, , 18:52 — REGNUM Глава кузбасского Прокопьевска Андрей Мамаев сообщил, что эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться напряжённой. Кроме того, он спрогнозировал число новых случаев заражения коронавирусом на ближайшие дни, передаёт корреспондент ИА REGNUM.«В Прокопьевске коэффициент заболевших составляет 68 человек на 100 тысяч населения. Это меньше, чем в соседних территориях, но расслабляться точно не стоит. Пока ситуация в городе напоминает «качели»: то один заболевший, то девять. На днях будет ещё 12 выявленных случаев. Люди разного возраста, представители разных сфер», — написал Мамаев в своём Instagram.Он добавил, что рейды по соблюдению масочного режима проводятся ежедневно, но принято решение усилить работу в данном направлении.

«Тех прокопчан, кто по-прежнему отказывается соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности в местах массового пребывания людей, ждут штрафы», — подчеркнул мэр. — Я понимаю, что все устали жить в напряжении, что требование соблюдать масочный режим уже порядком надоело. Но делать это нужно. Ведь мы не знаем, каково состояние тех, кто находится рядом в общественных местах. Мы не знаем, как наш организм отреагирует на заражение, какими последствиями обернется болезнь. Коронавирус непредсказуем для каждого из нас, в этом его главная опасность».