Бишкек, , 18:48 — REGNUM «Баткенской области необходимо уделять особое внимание», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 августа, в ходе совещания с вице-премьер-министром Акрамом Мадумаровым.

По словам главы государства, правительство должно постоянно контролировать ход реализации программ по обеспечению населения этого расположенного на границе с Таджикистаном и Узбекистаном региона чистой водой, по реабилитации ирригационных объектов и строительству школ, больниц, дорог, медучреждений и логистических центров.

Президент и вице-премьер обсудили меры по обеспечению пограничной безопасности страны в условиях пандемии коронавируса и развитию приграничного сотрудничества, акцентировав внимание на том, что с местным населением необходимо регулярно проводить разъяснительные работы для недопущения пограничных инцидентов и использовать методы «народной дипломатии».

Подводя итог, Жээнбеков отметил важность активизации деятельности межправительственной комиссии по делимитации и демаркации киргизско-узбекской и киргизско-таджикской границы.

Читайте также: Киргизия обвинила пограничников Таджикистана в вооруженной провокации