Иерусалим, , 18:33 — REGNUM Достигнутое между Израилем и ОАЭ соглашение не предусматривает, что в Эмираты теперь будет разрешено поставлять оружие и боевые самолёты из США, сообщает 18 августа Anadolu.

С таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, отметивший, что вето на поставку Эмиратам оружия он не снимает.

Напомним, 13 августа американский президент Дональд Трамп сообщил, что ОАЭ и Израиль достигли соглашения о полной нормализации отношений.

Ранее 18 августа политический комментатор Нахум Барнеа в израильской газете «Последние новости» сообщил, что новое соглашение между Израилем и ОАЭ включает пункт об отмене Соединёнными Штатами эмбарго на поставку современного оружия в Эмираты.

Так, в ОАЭ якобы будут поставлены современные американские вооружения на сумму в десятки миллиардов долларов, в том числе истребители пятого поколения F-35 и новейшие беспилотники.

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