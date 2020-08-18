Минск, , 18:26 — REGNUM Ни Белоруссию, ни Украину не ждут ни в Евросоюзе, ни в НАТО, а стремление туда приведёт к уничтожению страны, заявил 18 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совбеза.

По информации Sputnik Беларусь, при этом Лукашенко пояснил, что речь о подаче заявлений на членство в Евросоюзе и НАТО уже ведётся в программе белорусской «оппозиции», требующей передачи ей власти.

Он подчеркнул, что на Украине «демократию» установили уже несколько лет назад, но никто их ни в НАТО, ни в Евросоюз за это не принял.

«Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки и акции протеста оппозиции, напрямую поддержанные зарубежными странами, продолжаются в Белоруссии с 9 августа, после оглашения предварительных итогов выборов президента.

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