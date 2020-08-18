Астрахань, , 18:17 — REGNUM Депутаты Государственной думы России от Астраханской области отчитались о доходах, полученных в 2019 году, а также о недвижимости и транспортных средствах, имеющихся у них в собственности. Декларации опубликованы на официальном сайте Госдумы РФ.

Игорь Торошин, ЛДПР (Волгоградская, Астраханская, Свердловская области) в 2019 году заработал 22 млн 708 тыс. 790 рублей, его супруга — 2 млн 375 тыс. рублей. Депутат владеет автомобилем Lexus, недвижимости ни у него, ни у его жены нет. В пользовании у них находятся две квартиры.

Ольга Тимофеева, ЕР (Ставропольский край, Астраханская и Ростовская области, Республика Калмыкия) задекларировала доход в 5 млн 437 тыс. 371,5 рубля. Ей принадлежат квартира, гараж, машиноместо и автомобиль Mercedes Benz, в пользовании — квартира.

Леонид Огуль (ЕР) в 2019 году заработал 9 млн 917 тыс. 269,5 рубля, его супруга — 3 млн 709 тыс. 186 рублей. Депутату принадлежит земельный участок, гостевой дом, два гаража, баня, ещё одно помещение и автомобиль Ваз 21 060, его супруге — земельный участок базы отдыха, квартира и два автомобиля — Lexus и Toyota Land Cruiser. В пользовании у них находится квартира и земельный участок леса.

Алексей Лавриненко, ЕР (Ростовская область, Ставропольский край, Астраханская область, Республика Калмыкия) за год получил 5 млн 854 тыс. 276 рублей, его супруга — 237 тыс. 967 рублей. Депутату принадлежит земельный участок и жилой дом, а также доли ещё трёх земельных участков и автомобиль Toyota Land Cruiser, его супруге — доля земельного участка и квартира. В пользовании у них находятся две квартиры и жилой дом.

Алексей Кобилев, ЕР (Астраханская и Ростовская области, Ставропольский край, Республика Калмыкия) в 2019 году заработал 11 млн 839 тыс. 781 рубль, его супруга — 583 тыс. 35 рублей. В собственности и общей долевой собственности у депутата в декларации указаны 16 земельных участков, семь жилых домов, восемь квартир, три гаража, три овощехранилища, восемь нежилых зданий и помещений, а также автомобили Land Rover Range Rover и Mercedes Benz. Его жене принадлежит квартира и три гаража. В пользовании у депутата, его супруги и двоих детей находится квартира, жилой дом и участок под строительство.

Александр Клыканов, ЕР (Ставропольский край, Республика Калмыкия, Ростовская и Астраханская области) заработал 5 тыс. 625 тыс. 758,5 рубля, его супруга — 137 тыс. 285,5 рубля. Депутату принадлежит квартира, его жене — жилой дом и нежилое помещение. В пользовании у них находятся две квартиры и земельный участок.

Александр Каминский, ЕР (Ростовская и Астраханская области, Ставропольский край, Республика Калмыкия в 2019 году получил 5 млн 987 тыс. 700,6 рубля, его супруга — 1 млн 734 тыс. 145,6 рубля. Депутату принадлежит только автомобиль Opel Corsa, его жене — квартира. Еще две квартиры находятся у них в пользовании.

Антон Гетта, ЕР (Республика Калмыкия, Ростовская область, Ставропольский край, Астраханская область) за 2019 год задекларировал доход в 5 млн 335 тыс. 765,6 рубля, его супруга заработала 247 тысяч рублей. У депутата нет недвижимости и автомобилей — только две квартиры находящиеся в пользовании. Его жене принадлежат участок земли, жилой дом и квартира.

Виктор Водолацкий, ЕР (Ставропольский край, Республика Калмыкия, Астраханская и Ростовская области) в 2019 году заработал 6 млн 160 тыс. 486 рублей, его супруга — 728 тыс. 169,5 рубля. Депутату принадлежит место в гаражно-строительном кооперативе и в общей долевой собственности — земельный участок и дом. У его жены — две квартиры, а также доли земельного участка, дома и гаража.

Николай Арефьев, КПРФ (Республика Калмыкия, Астраханская область и Волгоградская области) в 2019 году задекларировал доход в 5,711 млн рублей. Депутат владеет одной квартирой.

Батор Адучиев, ЕР (Астраханская область, Республика Калмыкия, Ростовская область, Ставропольский край) за год заработал 5 млн 706 тыс. 180 рублей. У депутата нет собственности, согласно декларации. В пользовании у него находится квартира и жилой дом.

Доход Олега Шеина, депутата «Справедливой России» (Республика Калмыкия, Калининградская и Астраханская области), составил 5 млн 394 тыс. 718,6 рубля. Его супруга за год заработала 358 тыс. 176 рублей. В долевой собственности у депутата — две квартиры, у его супруги — одна доля квартиры.

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