Вашингтон, , 18:16 — REGNUM Власти Эстонии и США запросили в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций обсуждение ситуации в Белоруссии. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Напомним, что после выборов президента, прошедших 9 августа, ситуация в Белоруссии остается напряженной. В первые дни после выборов оппозиция устроила на улицах массовые беспорядки и столкновения с силовиками. По последним данным, погибли три человека, более сотни получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас протесты приняли более мирный характер. В то же время бастуют рабочие ряда государственных предприятий.