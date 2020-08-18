Минск, , 18:14 — REGNUM Министерство обороны Белоруссии провело ряд встреч с военными атташе Британии, Германии, Литвы, Польши и Украины, в ходе которых проинформировало их о мерах, предпринятых в качестве реакции на возникшие угрозы безопасности страны, сообщает 18 августа белорусское военное ведомство в своем телеграм-канале.

«Руководство департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Беларуси провело ряд встреч с представителями военно-дипломатического корпуса Великобритании, Германии, Литвы, Польши и Украины, аккредитованными при военном ведомстве нашей страны. Зарубежным партнерам доведена информация о текущей внутренней и внешнеполитической обстановке», — указано в сообщении.

Иностранным военным представителям были разъяснены меры вооруженных сил Белоруссии по реагированию на угрозы безопасности страны и проводимые ими мероприятия по подготовке вооруженных сил к выполнению своих задач.

При этом военным атташе Британии, Германии, Литвы, Польши и Украины была представлена информация о наращивании численности иностранных воинских контингентов и личного состава вооруженных сил сопредельных государств на границе с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа президент Лукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии.

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