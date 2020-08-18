Кабул, , 18:09 — REGNUM Неизвестные боевики устроили ракетный обстрел Кабула, в том числе «зеленой зоны», в которой расположены правительственные здания и посольства, 18 августа сообщает агентство Reuters.

Представитель министерства внутренних дел Тарик Ариан сообщил журналистам, что обстрел устроили боевики на двух автомобилях с ракетными установками. По разным районам афганской столицы было выпущено 14 ракет.

В настоящий момент известно, что ранения в результате обстрела получили не менее десяти человек. Как минимум четыре ракеты упали в районе «зеленой зоны». Двое подозреваемых боевиков арестованы.

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