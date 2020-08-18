Минск, , 17:59 — REGNUM В МВД Белоруссии разделяют ответственность за негативные события в ходе акций протеста в стране, но не считают нужным просить прощения за выполнение своего служебного долга. Об этом говорится в обращении сотрудников органов внутренних дел, опубликованном 18 августа в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

«Формируется ошибочная установка: быть правоохранителем — стыдно и плохо. Демонизируются все без исключения сотрудники милиции. От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!» — говорится в сообщении.

В МВД Белоруссии подчеркнули, что разделяют ответственность «за всё то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам», и выступают за «обстоятельный разбор каждой ситуации и её принципиальную оценку».

«Но должны ли правоохранители просить прощения за то, что сегодня они продолжают нести службу и делать свою работу, которая нужна обществу независимо от существующей власти — обеспечение выполнения действующего законодательства?» — отмечается в документе.

Авторы обращения также указали, что не берутся судить «ту малую часть милиционеров, которые сегодня покинули службу по внутренним убеждениям».

«Большинство оставшихся милиционеров надело форму для того, чтобы приносить пользу обществу и государству. И люди, призывающие «честных милиционеров» выбросить эту форму, не дают ответа на простые и логичные вопросы. Если милиция должна «быть с народом», то почему под этим «народом» подразумеваются только тысячи протестующих, а не миллионы остающихся в эти дни дома или на работе, и желающих только одного — безопасности для себя и своих близких?» — заявляют в МВД.

В ведомстве призвали граждан Белоруссии «думать своим умом» и «не поддаваться на призывы политических манипуляторов к тотальной ненависти и насилию в отношении правоохранителей».