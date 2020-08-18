Бейрут, , 17:51 — REGNUM Доказательств причастности лидеров Сирии и лидеров проиранской группировки «Хезболла» к убийству бывшего ливийского премьер-министра Рафика Харири в феврале 2005 гола не представлено, сообщила 18 августа Джанет Носворси, судья, зачитывающая вердикт Спецтрибунала по Ливану.

В документе Спецтрибунала по Ливану, содержащего выводы по делу об убийстве Харири, сказано, что, по мнению суда, и «Хезболла», и сирийское руководство «могли иметь мотивы для убийства Харири и его политических союзников».

«Однако суд не располагает доказательствами, что руководство «Хезболла» было каким-либо образом причастно к убийству Харири, — сказала Носворси. — Нет доказательств и того, что в инцидент было вовлечено сирийское правительство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, арабские СМИ распространили информацию, что виновным по делу об убийстве Харири признан Селим Айяш, связанный с «Хезболлой». Доклад Спецтрибунала по Ливану, оглашаемый сегодня, 18 августа, содержит 2,6 тыс. страниц.

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