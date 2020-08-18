Москва, , 17:51 — REGNUM Россия крайне негативно относится к заявлениям и давлению стран Запада на Белоруссию, заявил 18 августа журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Белоруссия способна сама найти выход из сложившейся ситуации.

Кроме того, ранее президент России Владимир Путин в ходе разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель акцентировал внимание на неприемлемости любых попыток зарубежного вмешательства в ситуацию в Белоруссии, которые ведут к «дальнейшей эскалации кризиса».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС составляет санкционные списки лиц, ответственных за подавление акций протеста в Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинский эксперт объяснил, как Киеву использовать отзыв посла в Минске

Читайте развитие сюжета: Лукашенко заявил о развёртываании войск на западных границах Белоруссии