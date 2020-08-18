Минск, , 17:49 — REGNUM Создание оппозицией Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии — это попытка захвата власти в республике. Об этом заявил сегодня, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности страны, передает агентство БелТА.

«Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много, ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — сказал Лукашенко.

Президент заявил, что власти обязательно примут меры для того, чтобы не допустить переворота и «остудить горячие головы». Меры власти примут исключительно в рамках конституции Белоруссии.

«Хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — заявил Лукашенко.

Также он обратил внимание, что оппозиция перешла к новой тактике «убаюкивания» силовых структур. Оппозиция утверждает, что она мирная, и якобы не хочет никакого противостояния. Но Лукашенко подчеркивает, что это не так — это все ширма.

«Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит», — отметил президент.

Кроме того, Лукашенко добавил, что в Координационный совет вошли «откровенно отвязные нацисты» и ряд «обиженных» чиновников, которые ушли из силовых структур.