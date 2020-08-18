Фучжоу, Китай, , 17:27 — REGNUM На усиливающуюся ведущую роль Китая в странах Латинской Америки и Карибского бассейна на фоне распространения эпидемии коронавируса указывает недавний репортаж, показанный в США в эфире CNN, сообщает 18 августа Синьхуа.

Отмечается, что КНР в сложившейся ситуации оказала помощь странам региона, поставив им большие партии гуманитарной помощи медицинского назначения первой необходимости. Как говорится в сюжете, правительства стран региона благодарны Пекину за поддержку, о чем, в частности, на днях сообщили президент Аргентины Альберто Фернандес и глава МИД Мексики Марсело Эбрад.

В числе принятых китайской стороной мер помощи также находится предоставление кредитов для закупки китайской вакцины, только что прошедшей государственную сертификацию в КНР.

Отмечается, что положительное мнение о Китае в Латинской Америке с 2014 года выросло на 7%. В первую очередь это относится к крупным странам региона — Бразилии, Аргентине, Мексике.