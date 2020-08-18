Вашингтон, , 17:25 — REGNUM О возможной встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина сообщил 18 августа журналистам спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Биллингсли «Два президента, полагаю, захотели бы встретится друг с другом, если у нас будет хорошая сделка».

Напомним, речь идёт о возможности достижения Москвой и Вашингтоном согласия о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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