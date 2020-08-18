Воронеж, , 17:18 — REGNUM 3 млн 975 тыс. 784,70 руб. составили доходы главы Воронежа Вадима Кстенина за 2019 год, данные декларации о доходах и имуществе опубликованы на сайте администрации города.

По сравнению с 2018 годом глава Воронежа немного потерял в доходах — годом ранее он отчитывался о 4,2 млн рублей. Супруга главы города получила в 2019 году доход в 707 тыс. рублей, в 2018 году, для сравнения, — 514 тыс. рублей.

Недвижимого имущества Вадим Кстенин не имеет, у него нет и собственного автомобиля. В пользовании мэра находится квартира в 80 кв. м и два жилых помещения. Супруга мэра автомобиля также не имеет. Из недвижимости у нее в собственности два земельных участка по тысяче квадратных метров каждый, квартира площадью 80 кв. м и гараж.

Читайте ранее в этом сюжете: Доходы мэра Воронежа продолжают расти