Новосибирск, , 17:14 — REGNUM В Новосибирской области завершено расследование уголовного дело в отношении парламентария Совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района пятого созыва. Он обвиняется в совершении хищения чужого имущества в особо крупном размере, совершённого обманным путём (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 3 апреля 2019 года обвиняемый, имея поддельную доверенность на право получения имущества, принадлежащего юридическому лицу, обратился в таможенный пост новосибирского аэропорта, где хранилось имущество потерпевшего. По доверенности сотрудники таможенного поста, введенные в заблуждение, выдали принадлежавшие потерпевшему искусственно выращенные камни, используемые для производства ювелирных изделий. Похищенным имуществом обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Материальный ущерб составил 1 203 654 рубля.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Обской городской суд Новосибирской области — для рассмотрения по существу.