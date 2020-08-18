Минск, , 17:13 — REGNUM В Национальном банке Белоруссии опровергли появившиеся в сети сообщения о готовящейся забастовке его сотрудников. Об этом 18 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Национальный банк работает в штатном режиме, фейки мы не комментируем», — сказал собеседник агентства.

Ранее сегодня в ряде анонимных Telegram-каналов появились сообщения о том, что сотрудники Национального банка Белоруссии готовятся присоединиться к забастовкам, начавшимся в стране после президентских выборов.

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