Минск, 18 августа 2020, 17:13 — REGNUM В Национальном банке Белоруссии опровергли появившиеся в сети сообщения о готовящейся забастовке его сотрудников. Об этом 18 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«Национальный банк работает в штатном режиме, фейки мы не комментируем», — сказал собеседник агентства.
Ранее сегодня в ряде анонимных Telegram-каналов появились сообщения о том, что сотрудники Национального банка Белоруссии готовятся присоединиться к забастовкам, начавшимся в стране после президентских выборов.
Читайте ранее в этом сюжете: В минздраве Белоруссии обратились с письмом к протестующим