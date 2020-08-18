Архангельск, , 17:10 — REGNUM Кандидаты на пост губернатора Архангельской области потратили на предвыборную кампанию более 40 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Согласно сведениям избиркома, больше всего на работу с электоратом потратил врио губернатора Александр Цыбульский — 21 млн рублей. Всего в избирательном фонде главы региона было 45 млн рублей. На выпуск и распространение информационных материалов он направил уже более 3,8 млн рублей, 15 млн рублей он направил на иные услуги.

На втором месте по количеству предвыборных трат оказался кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Николай Вакорин. Из своего избирательного фонда в 10,8 млн рублей он потратил 4,5 млн. На агитматериалы он направил 247, 5 тысяч рублей. Большую часть фонда — 3,4 млн рублей ушла на оплату «иных работ».

Меньше всего потратил кандидат от ЛДПР Сергей Пивков — 1,7 млн рублей.

Напомним, всего на пост главы региона претендуют шесть человек: Николай Вакорин (РППСС), Андрей Есипов (КПСС), Сергей Пивков (ЛДПР), Айман Тюкина («Зеленая алтернатива»), Александр Цыбульский (ЕР) и Ирина Чиркова (СР). Выборы главы региона состоятся 13 сентября.