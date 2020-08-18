Гаага, Нидерланды, , 17:00 — REGNUM Виновным в убийстве экс-премьер-министра Ливана Рафика Харири (14 февраля 2005 г.) признан член «Хезболлы» Селим Айяш. Такое решение огласил сегодня, 18 августа, спецтрибунал по Ливану.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Харири дважды возглавлял правительство Ливана: с 31 октября 1992 г. по 2 декабря 1998 г. и с 23 октября 2000 г. по 6 ноября 2004 г.

Уйдя в отставку, Харири возглавил оппозицию, требовавшую вывода с территории Ливана сирийских войск. 14 февраля 2005 г. погиб в результате покушения — направленного взрыва бомбы.

В результате этого теракта погиб ещё 21 человек. Убийство расследовалось независимой следственной комиссией под эгидой ООН.

Рассматривались различные версии: от организации покушения со стороны сирийского командования, а также «Хезболлы» — до причастности к теракту американских спецслужб.

Девять лет назад, 18 августа 2011 г., Международный трибунал передал властям Ливана обвинительное заключение, согласно которому нужно было арестовать пятерых высокопоставленных членов «Хезболлы».

1 марта 2009 г. в городе Гааге (Нидерланды) начал работу Специальный трибунал по Ливану, который 30 июня 2011 г. передал правительству своей страны обвинительное заключение по делу об убийстве.

В нём сказано, что теракт, в результате которого погиб Харири и ещё 21 человек, осуществили четверо членов «Хезболлы».

Главными организаторами названы глава контрразведки «Хезболлы» Мустафа Амир Бадреддин и Салим Джамиль Айаш — глава «карательной секции» группировки. Также были названы ещё двое подозреваемых — Хусейн Хасан Онейси и Асад Хасан Сабра.

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