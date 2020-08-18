Вена, , 16:54 — REGNUM На переговорах с США по контролю за вооружениями выявились сильные различия приоритетов Москвы и Вашингтона, сообщил 18 августа заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Его сообщение процитировал постпред в Вене при международных организациях Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

По словам Сергея Рябкова, его встреча со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли в Вене была продуктивной, несмотря на серьезные расхождения.

«Переговоры прошли с глубоким погружением в материю, российско-американские переговоры предоставили возможность для делового и предметного разговора, сторонам удалось избежать менторства и сконцентрироваться на прагматичном обмене мнениями. Тем не менее приоритеты у США и РФ на данной стадии сильно различаются», — цитирует слова Сергея Рябкова постпред в Вене Михаил Ульянов.

Кроме того, замглавы МИД РФ подчеркнул, что «Россия выступает за продление ДСНВ, но не готова платить за это любую цену».

Как сообщало ИА REGNUM, в Вене проходит российско-американская встреча по вопросам продления договора по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ).

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