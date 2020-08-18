Киев, , 16:52 — REGNUM Единственный чиновник на Украине, кто сейчас может разрешить ситуацию с 12-летним Максимом Ткачуком, которого не допустили на детское «Евровидение» — это президент страны Владимир Зеленский, заявил 18 августа народный депутат рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Депутат привал президента сменить руководство Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая отвечает за отбор кандидатов:

«Этих тупых, бессмысленных, зажравшихся телечиновников, которые за бюджетные деньги решают, кто достоин выступать на Евровидении от имени народа, а кто нет».

Дубинский также добавил, что «гнать взашей» вышеупомянутых чиновников надо не за конкретную ситуацию с Ткачуком, а за то, что они в принципе не способны заинтересовать своим телепродуктом даже 1% украинского общества.

ИА REGNUM напоминает, что национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказала в регистрации на национальный отбор для участия в детском Евровидении-2020 Максиму Ткачуку, который исполнял песню «Смуглянка», хотя его видео набрало в 4 раза больше голосов, чем у ближайшего конкурента. Чиновники заявили, что ранее Ткачук принимал участие в конкурсе в Лондоне, который был организован российскими структурами.