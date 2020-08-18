Рим, , 16:34 — REGNUM Лидеры правоцентристских партий Италии подписали соглашение о поддержке проекта превращения страны в президентскую республику, заявила во вторник, 18 августа, глава «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Сама Мелони, а также Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони согласны с тем, что такое изменение позволит укрепить национальное единство и повысит эффективность работы органов власти, отметила она.

Сейчас Италия — парламентская республика, основные полномочия принадлежат депутатам и избираемому из их числа правительству, у президента страны (которого также выбирают депутаты) полномочий значительно меньше.