Кишинёв, , 16:26 — REGNUM О массовых обысках и задержаниях в молдавском минздраве сообщили 18 августа в пресс-службе Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии.

Уточняется, что были задержаны семь сотрудников Совета по установлению ограничений возможностей и трудоспособности при министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

В антикоррупционном ведомстве добавили, что собираются задержать ещё 17 человек. Все они — фигуранты уголовных дел о коррупции.

Речь идёт о том, что эти люди занимались вымогательствами для подтверждения инвалидности, так что и здоровые люди, заплатив, могли получить статус инвалидов.