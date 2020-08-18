Киев, , 16:24 — REGNUM В рамках урегулирования конфликта в Донбассе нужно договариваться не о том, чего хотят «главари так называемых республик», а о том, чего хотят обычные люди.

Об этом заявил сегодня, 18 августа, в комментарии «РБК-Украина» глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Кравчук заявил, что Украина желает услышать от обычных людей в Донбассе — «что нужно нам, сделать, чтобы нас поняли, услышали и действовали адекватно».

«Если мы почувствуем, и у нас будут аргументы, которые мы сможем обнародовать, что «та сторона» не хочет искать пути, а ставит препятствия… мы будем об этом говорить откровенно, подкрепляя свои слова, подчеркиваю, документами», — подчеркнул бывший президент Украины.

Он отметил, что на Украине «хотят и будут общаться» (с неподконтрольным Донбассом) — «но мы же не можем общаться с телеграфным столбом».

«Мы предложим варианты… может, круглые столы с теми людьми, которые там и тут. Попросим нейтрального человека, чтобы он был модератором. Чтобы люди сели и над ними никто не был начальником, общались и искали пути решения этого вопроса», — резюмировал представитель Киева.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что украинскую делегацию в контактной группе по Донбассу «усилил» первый премьер-министр страны Витольд Фокин (1932 г.р.)., главной задачей которого является «коммуникация с гражданским обществом Донбасса».