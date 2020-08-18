Ярославль, , 16:21 — REGNUM Опубликованы сведения о доходах и имуществе сотрудников правительства Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Интересно, что все высшие чиновники правительства региона заработали больше, чем заявлено в декларации губернатора Дмитрия Миронова. Как ранее сообщало ИА REGNUM, его годовой заработок составил 2,4 млн рублей. Между тем председатель правительства Дмитрий Степаненко заработал в 2019 году 3,7 млн рублей.

Выше, чем у главы региона, и доходы у двух его заместителей. Замгубернатора по внутренней политике Андрей Шабалин за 2019 год заявил доход в 3,5 миллиона рублей. Замгубернатора и руководитель администрации губернатора Илья Баланин заработал 4,1 млн.

Доходы зампредов правительства региона также выше, чем у первого лица области. У Максима Авдеева — 3,4 млн рублей, у Романа Колесова — 3,2 млн, у Виктора Неженца — 2,8 млн, у Екатерины Троицкой — 3,5 млн, у Валерия Холодова — 3,4 млн. Доходы Анатолия Гулина не опубликованы, в 2019 году он еще не работал в правительстве региона.

Среди супругов руководителей Ярославской области по доходам лидирует жена директора департамента информатизации и связи Александра Догадина. В 2019 года она заработала 29,6 миллиона рублей. На втором месте супруга председателя правительства области Дмитрия Степаненко с доходом в 9,8 млн.

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