Москва, , 16:20 — REGNUM Европа пытается понять, насколько серьезные намерения у бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 18 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«США абстрагировались от ситуации в Белоруссии. У них особенные отношения с Лукашенко, и они раздумывают, как вмешаться в эту ситуацию. Есть российский интерес. Он совершенно понятен. Потому что мы в составе Союзного государства, — сказал Мухин. — Европейцы же пытаются понять, насколько серьезные намерения у Тихановской, насколько серьезная ситуация с протестами. Как только они поймут это, то сразу выработают позицию. Последние два года много европейских НКО работали в Белоруссии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что введение Евросоюзом санкций против Белоруссии только «сильнее привяжет Минск к России».