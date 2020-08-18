Москва, , 16:11 — REGNUM В Госдуме назвали бездоказательными обвинения во вмешательстве в выборы в США, передает корреспондент ИА REGNUM 18 августа.

«Мнимое «российское вмешательство», о котором так много говорят, но никто его не видел, даёт американским политикам удобный повод списывать на Россию свои неудачи в предвыборной борьбе и объявлять против нас всё новые санкции. Избитый приём, который, к сожалению, становится в американской политике обязательным ритуалом», — заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Если бы российское вмешательство существовало, доказательства давно бы нашли и предъявили публике, уверен парламентарий.

Он также напомнил, что возглавляемая им комиссия Госдумы за год своей работы выявила и обнародовала реальные факты вмешательства со стороны властей США в выборы в России.

«Вмешивались в избирательный процесс в нашей стране и американские СМИ, финансируемые Конгрессом США, и представители посольства США в Москве. Все эти факты у нас задокументированы и подтверждены независимой экспертизой. С американской же стороны который год мы слышим лишь голословные обвинения и невнятные ссылки на спецслужбы, которые эти доказательства ищут», — указал Пискарёв.

Исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Чед Вулф заявил, что власти США делают все возможное для привлечения РФ к ответственности за приписываемые Вашингтоном Москве попытки вмешательства в американские выборы, но уже не знают, против кого вводить новые санкции.