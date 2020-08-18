Москва, , 16:08 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал, что он готов пойти на компромисс, считает политолог Никита Данюк. Об этом он заявил 18 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Он говорит, что может быть конституционная реформа. Он говорит о том, что готов передать полномочия, но не под давлением, — сказал Данюк. — Он перехватывает повестку. Лукашенко понимает, что если он будет демонстрировать определенные шаги и определенную договороспособность, то он может тактически выиграть. Другое дело, что когда он говорит, что убрать его могут только вперед ногами, это традиционная риторика Лукашенко. Агрессивная. Он постоянно ищет врагов, вместо того чтобы попытаться заручиться поддержкой. Он всегда опирался на молчаливое большинство. На работяг. Но даже когда он приходит к ним, он не пытается консолидировать людей вокруг себя. Это его большая ошибка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко 13 августа подписал указ о награждении более 300 сотрудников МВД Белоруссии медалями «За безупречную службу» трёх степеней.